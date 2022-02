Johnson, la guerra è possibile, siamo ad un passaggio teso

(ANSA) - BRUXELLES, 10 FEB - "Io non credo che il presidente Vladimir Putin abbia già preso la decisione di procedere con la guerra ma questo non vuol dire che sia impossibile che qualcosa di disastroso possa accadere presto: la nostra intelligence dipinge un quadro fosco, nei prossimi giorni si affronterà il passaggio più pericoloso e dobbiamo fare bene, con una combinazione tra sanzioni, impegno militare e diplomazia". Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson in conferenza stampa con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, pur sottolineando che questo è il momento della "de-escalation". (ANSA).