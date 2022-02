Meteo:anticiclone in ritirata,freddo e neve da San Valentino

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - L'anticiclone di questi giorni - che ha portato temperature anomale e un inverno mite e senza pioggia - è in ritirata, ma da San Valentino cambia tutto. È in arrivo la prima importante perturbazione atlantica del 2022, con pioggia e soprattutto neve, con la Pianura Padana che potrebbe essere imbiancata proprio lunedì 14 febbraio. Sono le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. "Tra venerdì e domenica - spiega - ci sarà un graduale calo delle temperature massime al Nord, una diminuzione che potrebbe preparare il campo alle nevicate attese per lunedì 14 febbraio, anche a bassa quota. Il ciclone di San Valentino, infatti, dovrebbe riportare precipitazioni abbondanti al Nord, più intense in Liguria e sulle Alpi". L'esperto ripercorre anche due mesi di anomalie eccezzionali con siccità e temperature elevate, in particolare al nord-ovest, spiegando che "dall'inizio dell'inverno meteorologico i giorni con pioggia o neve sono stati mediamente meno delle dita di una mano e precipitazioni un po' più diffuse solo nei giorni di festività: 8 dicembre, 25 dicembre, 6 gennaio". Nel dettaglioi: Giovedì 10. Al nord: nubi basse o locali nebbie in pianura. Al centro: bel tempo. Al sud: condizioni primaverili. Venerdì 11. Al nord: cielo spesso molto nuvoloso o coperto, specie al mattino, piovaschi in Liguria. Al centro: cielo a tratti nuvoloso. Al sud: bel tempo. Sabato 12. Al nord: primissime ore instabili in Emilia Romagna, basso Veneto e bassa Lombardia, poi sole. Al centro: peggiora sul versante adriatico. Al sud nubi in aumento fino a cielo nuvoloso. Tendenza: domenica asciutta, da San Valentino prima perturbazione atlantica importante del 2022. (ANSA).