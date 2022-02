Turchia, 'Islamofobia in Francia è politica di Stato'

(ANSA) - ISTANBUL, 10 FEB - "L'islamofobia è diventata una politica di Stato in Francia". Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, durante un'intervista alla Tv pubblica Trt, sostenendo che Parigi non osserva la campagna contro l'islamofobia promossa dal Consiglio d'Europa, in violazione dei diritti umani. E nonostante questo non viene richiamata da parte di Strasburgo. (ANSA).