Usa: l'attore Bob Saget morto per un trauma cranico

Bob Saget è morto dopo aver sbattuto accidentalmente la testa. Un colpo ignorato dall'attore che è andato a dormire ed è morto poco dopo. Lo rivela la famiglia al termine dell'indagine condotta dalla polizia. Il comico, famoso per la sua interpretazione nella sitcom "Gli amici di papà", è stato trovato morto in gennaio in una stanza di albergo a Orlando, in Florida. Nessuna traccia di droga o alcol è stata rivenuta durante l'autopsia.