Covid: 67.152 positivi e 334 vittime, tasso al 10,1%

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Sono 67.152 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, oltre 8mila meno di ieri, mentre le vittime sono 334, in crescita rispetto alle 325 di ieri, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 150.555. Il tasso di positività è invece in calo di un punto - da 11,1% a 10,1% - con 663.786 tamponi effettuati. E calano i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari: 57 in meno nelle rianimazioni e 530 in meno nei reparti, per un totale rispettivamente di 1.265 e 16.824. Superata anche la soglia dei 10 milioni di guariti: sono 10.089.429, con un incremento nelle ultime 24 ore di 129.293. Gli attualmente positivi, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 1.751.125, in calo di 62.149 nelle ultime 24 ore. (ANSA).