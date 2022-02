Giudice Canada ordina a camion fine del blocco con Usa

(ANSA) - NEW YORK, 11 FEB - Un giudice canadese ha ordinato la rimozione dei blocchi al trasporto al confine fra Canada e Stati Uniti organizzati per protestare contro le misure anti Covid. Il giudice Geoffrey Marawetz ha infatti assicurato alla polizia il permesso di rimuovere anche con la forza i manifestanti che stanno bloccando i corridoi commerciali fra i due Paesi. L'ingiunzione entra in vigore nelle prossime ore consentendo quindi ai manifestanti la possibilità di smobilitare volontariamente. Poco prima la Casa Bianca aveva riferito di una conversazione telefonica fra Joe Biden e il premier canadese Justin Trudeau, in cui i due avevano convenuto sul fatto che la protesta sta avendo serie conseguenze sulla vita delle persone in entrambi i Paesi. (ANSA).