Russia, oltre 200mila casi Covid, record da inizio epidemia

(ANSA) - MOSCA, 11 FEB - In Russia nel corso dell'ultima giornata sono stati registrati 203.949 nuovi casi di Covid-19, il numero più alto di casi accertati in un giorno nel Paese dall'inizio dell'epidemia: lo riporta Novaya Gazeta citando i dati del centro operativo nazionale anti-coronavirus. Secondo il centro, nelle ultime 24 ore 722 persone sono morte a causa del Covid-19 in Russia. Nella giornata precedente in Russia erano stati registrati 197.076 casi di Covid-19 e 701 decessi provocati dalla malattia. (ANSA).