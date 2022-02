Scontri etnici nel sud del Ciad, morte 12 persone

(ANSA) - NDJAMENA, 11 FEB - Dodici persone sono state uccise in scontri tra pastori e contadini nel sud del Ciad, dove sono frequenti le dispute di natura etnica per l'uso della terra: lo hanno detto le autorità. "Un pastore che stava muovendo il suo bestiame è stato ucciso da contadini mercoledì e, per rappresaglia, pastori armati hanno ucciso 11 contadini", ha precisato Ali Ahmat Akhabach, governatore della provincia di Moyen-Chari. L'episodio è avvenuto nel villaggio di Sandana, circa 500 chilometri a sud della capitale Ndjamena. "Il bilancio è di 12 morti, e diverse persone armate sono state arrestate. La situazione è attualmente sotto controllo", ha aggiunto. In un comunicato, l'organizzazione non governativa Chadian convention for human rights ha attaccato quella che ha definito come "uccisione selvaggia" e "l'uso della forza...come modo per risolvere" le dispute. A febbraio dell'anno scorso furono 35 le persone uccise nel sud del Ciad in circostanze simili. (ANSA).