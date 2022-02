Stoltenberg, '007 russi in Ucraina, c'è rischio di golpe'

(ANSA) - BRUXELLES, 11 FEB - Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha ribadito che vi è un rischio reale di un conflitto armato in Europa dato che il numero delle truppe ai confini dell'Ucraina "salgono" e i tempi di reazione di un eventuale attacco "scendono". Ma il capo dell'Alleanza ha anche avvertito che il pericolo non è confinato a una "piena invasione militare" bensì ad "azioni ibride", comprese quelle "cibernetiche", o a un tentativo di "ribaltare il governo di Kiev". Stoltenberg - in Romania per accogliere le truppe Usa alla base di Costanza - ha sottolineato l'alto numero di agenti d'intelligence russi presenti in Ucraina. Il Mar Nero è d'importanza strategica per la Nato, la sicurezza in quest'area coinvolge tre Paesi membri e due Paesi partner, come Ucraina e Georgia", ha aggiunto Stoltenberg. "Ecco perché la presenza delle truppe americane in Romania è così importante, lancia un messaggio di unità alla Russia", ha sottolineato (ANSA).