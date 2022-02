Usa: libro e eventi, per Trump post-presidenza è macchina soldi

(ANSA) - NEW YORK, 13 FEB - Donald Trump sta trasformando la sua post-presidenza in una macchina da soldi. Fra eventi di presunta beneficienza il cui ricavato finisce direttamente nelle tasche dell'ex presidente, un libro illustrato patinato per il quale ha ricevuto un cospicuo anticipo e il suo negozio online per la vendita di oggetti MAGA, l'ex presidente si è lanciato nell'ultimo anno in una serie di iniziative redditizie facendo leva sulla sua fama politica e sulla sua base di elettori. "Per Trump il fatto di monetizzare la sua post-presidenza rappresenta un ritorno alle origini", scrive il New York Times, ricordando come il tycoon ha fatto leva sul suo successo a 'The Apprentice' per lanciare la sua carriera politica. Ora sta seguendo lo stesso copione ma al contrario: convertire i suoi elettori e lo loro donazioni in consumatori dei prodotti con il marchio Trump. (ANSA).