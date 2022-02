Jill Biden cita la Bibbia nel biglietto San Valentino agli Usa

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - In occasione di San Valentino, anche quest'anno la First Lady Jill Biden ha inviato un biglietto agli americani: un grande cuore di legno dipinto a mano posizionato nel giardino davanti alla Casa Bianca. Lo riporta la Cnn. Sopra un passo della Bibbia che dice: "Tre cose durano per sempre: la fede, la speranza e l'amore. E di queste la più grande è l'amore". Sull'altro lato del cuore le sagome di legno dei tre animali domestici dei Biden, il cane Commander e la gatta Willow. Anche il resto della residenza è stata decorata per la festa degli innamorati con dei cuori creati dagli alunni di una scuola elementare locale di Washington. Venti di loro oggi saranno ospiti della Casa Bianca e la First Lady li porterà a vedere il cuore di legno da vicino. L'anno scorso la First Lady aveva decorato i giardini della residenza con dei grandi cuori rosa, rossi e bianchi con su scritto 'speranza', 'guarigione' e 'gentilezza'. (ANSA).