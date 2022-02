Trovato morto l'escursionista disperso sul Mombarone

E' stato trovato morto il 68enne di Ivrea disperso da ieri pomeriggio sul Mombarone, sul versante di Settimo Vittone (Torino). Il cadavere è stato individuato in mattinata dalle squadre del soccorso alpino e dei vigili del fuoco impegnate nelle ricerche. Si trovava nella zona in cui si è interrotta la traccia Gps registrata dal suo telefonino, dove, secondo una prima ricostruzione dell'incidente, l'uomo è precipitato cadendo dal sentiero. A dare l'allarme, nel tardo pomeriggio di ieri, era stata la moglie. E' la seconda vittima della montagna nelle ultime 48 ore. Ieri un 68enne della provincia di Torino, che faceva parte di un gruppo del Cai, è morto in seguito a una caduta sul Mont Colmet, sopra Morgex, in Valle d'Aosta.