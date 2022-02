Biden, un attacco all'Ucraina resta sempre possibile

(ANSA) - WASHINGTON, 15 FEB - "Gli Usa sono preparati, a prescindere da quello che accade", "un attacco all'Ucraina resta sempre possibile": lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando alla Casa Bianca dopo gli ultimi sviluppi sulla crisi ucraina. Gli Usa "non hanno ancora verificato in questa fase" un ritiro delle truppe russe, ha aggiunto Biden. "Siamo desiderosi di negoziare accordi scritti con la Russia", di proporre "nuove misure sul controllo degli armamenti e sulla trasparenza": ha precisato il presidente Usa, affermando che alla diplomazia deve essere data "ogni possibilità di avere successo". "Non vogliamo destabilizzare la Russia", ha assicurato. (ANSA).