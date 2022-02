Covid: Corea Sud, decessi ai massimi da un mese

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - La Corea del Sud ha registrato nelle ultime 24 ore 61 decessi provocati dal coronavirus, il livello più alto dal 19 gennaio scorso, giorno in cui le vittime del Covid erano 74. Allo stesso tempo, riportano i media internazionali, le autorità sanitarie hanno segnalato un nuovo record di 57.177 casi di contagio, pari ad un aumento di 12 volte rispetto a metà gennaio, quando la variante Omicron è diventata dominante. Sempre oggi, il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statunitense ha aggiornato la classificazione della Corea del Sud a 'livello 4', vale a dire il massimo grado di rischio, sconsigliando i viaggi nel Paese a causa della rapida diffusione della variante Omicron sul territorio. (ANSA).