New York licenzia 1.430 dipendenti, ignorato obbligo vaccinale

(ANSA) - WASHINGTON, 14 FEB - La città di New York ha licenziato 1.430 dipendenti, di cui circa 900 del dipartimento educazione, per non aver rispettato l'obbligo del vaccino anti Covid. Lo ha annunciato il sindaco Eric Adams. Il numero dei dipendenti che erano già sospesi da mesi senza stipendio è inferiore all'1% del totale, ma probabilmente si tratta del più numeroso licenziamento di massa di lavoratori municipali nel Paese. Altri 9.000 sono non vaccinati ma stanno chiedendo esenzioni o discutendo con i sindacati per evitare il licenziamento. (ANSA).