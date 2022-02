Russia: iniziato nuovo processo contro Navalny

(ANSA) - POKROV, 15 FEB - Si è aperto stamani un nuovo processo nei confronti di Alexei Navalny, il più noto oppositore del presidente russo Vladimir Putin, che si trova da oltre un anno in prigione, dopo essere rientrato in patria dalle cure in Germania per l'avvelenamento, di cui accusa il Cremlino. Il dissidente è imputato con nuove accuse di frode e rischia più di dieci anni carcere. L'udienza, in cui Navalny è comparso in uniforme da detenuto e con la testa rasata, si tiene nella colonia penale a un centinaio di chilometri Mosca in cui è recluso. (ANSA).