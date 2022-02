Bolsonaro, 'buone prospettive cooperazione Russia-Brasile'

(ANSA) - MOSCA, 16 FEB - "Abbiamo buone prospettive per la cooperazione in vari settori, in particolare in quelli della difesa, del petrolio, del gas e dell'agricoltura": lo ha detto il presidente brasiliano Jair Bolsonaro in un incontro a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta l'agenzia Interfax. "Sono fiducioso - ha detto Bolsonaro - che questa visita a Mosca mandi un segnale a tutto il mondo che le nostre relazioni bilaterali hanno buone prospettive". (ANSA).