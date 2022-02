Consulta ammette 4 referendum su giustizia,ma esame prosegue

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibili quattro dei referendum in materia di giustizia promossi dalla Lega e dai Radicali, mentre prosegue l'esame degli altri quesiti. Si tratta dei quesiti sulla legge Severino, e in particolare sul testo unico in materia di incandidabilità, sulla limitazione delle misure cautelari, sulla separazione delle funzioni dei magistrati e sull'eliminazione delle liste di presentatori per l'elezione dei togati del Csm. Hanno superato il vaglio della Corte perchè "non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l'ordinamento costituzionale esclude il ricorso all'istituto referendario". (ANSA).