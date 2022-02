India, morto Bappi Lahiri, re della disco music di Bollywood

(ANSA) - NEW DELHI, 16 FEB - E' morto in India all'età di 69 anni il 're della disco music di Bollywood', Bappi Lahiri. Lo ha reso noto il responsabile della clinica di Mumbai dove Lahiri era ricoverato da mesi per complicazioni respiratorie sopraggiunte dopo la guarigione dal Covid. Il cantante e compositore era originario del Bengala Occidentale, dove era nato in una famiglia di musicisti. A partire dagli anni Settanta era diventato una stella della disco music, con il suo look inconfondibile grondante di catenine d'oro, braccialetti con diamanti e gli occhiali da sole permanenti per sua ammissione in "omaggio ad Elvis Presley". Lahiri ha firmato decine di colonne sonore per blockbuster di Bollywood e ha dato una svolta allo stile dei balletti introducendo la sua forsennata ritmica tipicamente anni '80. (ANSA).