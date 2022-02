Livelli acque su coste Usa saliranno di 30,4 cm entro 2050

(ANSA) - NEW YORK, 16 FEB - Il livello delle acque sulle coste americane salirà di oltre 30 centimetri entro il 2050, aumentando così il rischio di inondazioni. L'allarme è del National Oceanic Atmospheric Administration, che mette in guardia sull'aumento della frequenza delle inondazioni nei pressi delle coste anche in assenza di piogge. Il cambiamento climatico causato dall'uomo - secondo uno studio del National Oceanic Atmospheric Administration riportato dal Washington Post - ha accelerato l'aumento a livello globale dei livelli del mare alla velocità maggiore da 3.000 anni: sulle coste americane entro il 2050 i livelli delle acque saliranno quanto sono saliti nell'ultimo secolo. (ANSA).