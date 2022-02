Norvegia: corte annulla stop caccia, 9 lupi uccisi

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Sono nove i lupi uccisi in sole 24 ore di caccia in Norvegia, teatro di una controversia legale tra attivisti e le lobby degli agricoltori. Una corte ha ribaltato un precedente verdetto strappato dagli ambientalisti che interrompeva il programma di uccisione di 51 animali sugli 80 presenti nel Paese, riferisce il Guardian. Così è ripartita la caccia, che ha portato all'uccisione dei nove lupi. Gli attivisti si appellano alle norme europee, e stesse evocate in Gran Bretagna per fermare la caccia ai lupi. In Norvegia i lupi sono in 'lista nera', il governo per questo ha approntato un'area protetta, pari al 5% del territorio, entro la quale possono vivere liberamente senza essere cacciati. (ANSA).