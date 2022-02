Australia, è caccia a squalo assassino nelle acque di Sydney

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - E' iniziata la caccia, nelle acque di Sydney, a un enorme squalo bianco che ieri pomeriggio ha sbranato un uomo non ancora identificato mentre nuotava davanti alla spiaggia di Little Bay. Secondo quanto riporta la Bbc, quasi tutte le spiagge della metropoli sono state chiuse al pubblico dopo l'attacco mortale, il primo nella zona in 59 anni. Le autorità stanno cercando di avvistare lo squalo con l'aiuto di elicotteri e droni, e partecipano alle ricerche anche surfisti a bordo di moto d'acqua che pattugliano un tratto di 25 km della costa. Gli esperti del governo statale hanno stimato, sulla base di un video della tragedia ripreso da un passante, che si tratta di uno squalo bianco di "almeno tre metri" di lunghezza. Per domenica è prevista in una zona vicina una gara di nuoto in mare aperto che gli organizzatori hanno già confermato. (ANSA).