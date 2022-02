Biden, attacco in Ucraina è possibile 'nei prossimi giorni'

(ANSA) - WASHINGTON, 17 FEB - Un attacco russo in Ucraina è possibile "nei prossimi giorni": lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, precisando che il rischio di un'invasione russa dell'Ucraina è "molto elevato". "Abbiamo ragione di credere" che la Russia stia preparando un'operazione sotto "falsa bandiera" in Ucraina: lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando con i giornalisti. Joe Biden non prevede di chiamare nuovamente Vladimir Putin. Lo ha detto lui stesso parlando con i reporter nel pieno della crisi ucraina. (ANSA).