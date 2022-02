Caso Loggia Ungheria/Amara, Davigo a processo a Brescia

Piercamillo Davigo, l’ex consigliere del Csm accusato di rivelazione del segreto d’ufficio per il caso dei verbali di Piero Amara su una presunta 'Loggia Ungheria', è stato rinviato a giudizio dal gup di Brescia Federica Brugnara. La decisione arriva nel giorno in cui cade il trentennale dell’inizio dell’inchiesta Mani Pulite di cui Davigo è stato uno dei pm in prima linea.