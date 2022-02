Gas: Razov, Russia non vuole rovinare economia paesi

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - "Voglio dire in modo categorico un 'no' a tutte le insinuazioni secondo le quali la Russia vuole rovinare l'economia dei paesi esteri tra cui l'Italia attraverso il gas. Se L'Italia avrà bisogno di maggiori forniture la Russia è pronta a darle". Lo ha detto Sergey Razov, ambasciatore della Federazione Russa in Italiana e San Marino, durante il seminario Italo-Russo in corso a Milano. "Sui problemi energetici - ha aggiunto - le cause vanno cercate altrove e non nella Russia. Ci sono una serie di cause che concorrono ma non bisogna demonizzare la Russia che ha sempre assolto ai suoi impegni". (ANSA).