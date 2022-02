India: cadono in un pozzo durante matrimonio, 13 morti

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Almeno 13 persone, tra cui un bambino di un anno, sono morte dopo essere cadute in un pozzo durante una festa di matrimonio nel nord dell'India, secondo quanto riferito dalle autorità dello Stato dell'Uttar Pradesh, citate dalla Cnn. Le vittime - tutte donne e bambini - erano sedute su una lastra che copriva il pozzo quando questa ha ceduto, ha accertato la polizia del distretto statale di Kushinagar dove è avvenuto l'incidente. Un'altra persona è rimasta ferita nell'incidente, ha detto la polizia, che indaga sul caso ma non ha ancora identificato le vittime. Gli invitati al matrimonio stavano partecipando alla cerimonia "haldi", una tradizione indù in cui si applica la curcuma sul viso degli sposi per augurare loro buona fortuna. Il primo ministro Narendra Modi ha definito la morte "straziante" in un post su Twitter. Ha anche annunciato un risarcimento di 2.662 dollari per ciascuna delle famiglie delle vittime e di 665 dollari ai feriti, secondo l'affiliata della CNN News-18. Le autorità del distretto di Kushnigar risarciranno ulteriori 5.323 dollari a ciascuna delle famiglie. (ANSA).