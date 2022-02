Mosca pubblica le risposte inviate agli Usa, 11 pagine

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Il ministero degli Esteri russo ha pubblicato le 11 pagine che compongono la lettera inviata agli Usa contenenti le risposte di Mosca alle proposte americane sulla sicurezza. Lo riporta la Tass. La Russia si dice "pronta al dialogo" con l'Occidente, ma sottolinea che "le linee rosse e gli interessi strategici" sul fronte della sicurezza che aveva posto "sono stati ignorati": "Questo è inaccettabile", è la posizione del ministero degli Esteri di Mosca, che rileva come "da Usa e Nato non siano arrivate risposte costruttive" alle sue esigenze. L'invasione russa dell'Ucraina da parte di Mosca non è accaduta, anche se gli Usa lo sostengono dallo scorso autunno, aggiunge Mosca. "La Russia dovrà reagire, anche attraverso misure tecniche e militari, in mancanza di una disponibilità degli Stati Uniti a discutere delle garanzie alla propria sicurezza", prosegue il ministero degli Esteri russo. (ANSA).