Accumulatrice seriale muore in incendio in casa a Milano

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Il cadavere carbonizzato di una donna è stato trovato dai vigili del fuoco chiamati per spegnere un incendio divampato in un appartamento di Milano. Attorno alle 10 la polizia è intervenuta in via Massimiano 21 a seguito della segnalazione di fumo proveniente da un'abitazione. Al termine delle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno trovato il corpo della proprietaria, una pensionata di 83 anni che pare fosse una accumulatrice seriale. L'ipotesi è che le fiamme siano state provocate da un incidente domestico e che il rogo sia stato alimentato proprio dal materiale conservato in casa. (ANSA).