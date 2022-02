Covid: in Germania superato picco ondata Omicron

(ANSA) - BERLINO, 18 FEB - "I nostri dati mostrano che il picco dell'ondata Omicron è stato superato in Germania". Lo ha detto il vicepresidente della Robert Koch Institut, Lars Schaade, oggi a Berlino, in conferenza stampa. "Inoltre non è stato raggiunto il punto limite delle terapie intensive", ha aggiunto. "Non si vede però un arretramento nei bilanci delle vittime". La situazione consente un graduale ammorbidimento delle misure, da affrontare comunque con prudenza, ha sottolineato Schaade. Stando al RKI, sono 220.048 le nuove infezioni registrate nelle ultime 24 ore (circa ventimila in meno della scorsa sttimana) I morti sono stati 264 (erano stati 226 una settimana fa). (ANSA).