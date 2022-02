Liceo artistico Brera di Milano introduce la carriera Alias

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Il liceo artistico statale di Brera a Milano ha introdotto la 'carriera alias' nel proprio regolamento di istituto, per permettere agli studenti e alle studentesse che hanno intrapreso un percorso di transizione di genere di cambiare il nome sui documenti scolastici. La decisione, presa dal Consiglio di istituto e approvata all'unanimità, è contenuta in una circolare del 16 febbraio che è stata pubblicata sul sito del liceo. "La Carriera Alias è un atto di rispetto - si legge nel documento -, oltre che di tutela della privacy, verso le istanze delle persone e rappresenta solo un punto di partenza per affrontare un discorso più ampio di pratiche educative in grado di creare senso di appartenenza e consapevolezza in tutta la comunità scolastica". "Le buone pratiche devono rappresentare occasioni di crescita culturale per il liceo Artistico di Brera, rendendo gli studenti capaci di trasformare in azioni concrete parole chiave quali accoglienza - conclude il documento -, convivenza consapevole, parità, rispetto delle differenze, prevenzione di tutte le forme di discriminazione". (ANSA).