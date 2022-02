Moratti, la Lombardia è da zona bianca

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - "La Lombardia è da zona bianca". Lo sostiene la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, annunciando che "oggi entrambi i parametri delle ospedalizzazioni sono sotto le soglie che hanno collocato nelle scorse settimane la nostra Regione in zona gialla". "Con un 14,6% di occupazione dei posti letto in area medica e un 8,6% nelle terapie intensive, un Rt regionale a 0,62 e un'incidenza che scende rapidamente - specifica Moratti in una nota - si disegna un quadro che colloca saldamente la Lombardia in zona bianca". (ANSA).