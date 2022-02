Oms, sei paesi africani produrranno i loro vaccini mRNA

(ANSA) - GINEVRA, 18 FEB - Sei paesi africani sono stati scelti per metter in campo la propria produzione di vaccini mRNA. Lo ha annunciato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Egitto, Kenya, Nigeria, Senegal, Sud Africa e Tunisia sono stati selezionati come i primi destinatari della tecnologia dall'hub globale di vaccini mRNA dell'Oms nel tentativo di garantire che il continente africano possa produrre dosi proprie di siero per combattere il Covid e altre malattie. (ANSA).