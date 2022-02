Ricettatore aveva documenti Julio Cesar

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - L'ex portiere dell'Inter, Julio Cesar, è stato derubato a Milano. Ieri pomeriggio i carabinieri hanno svolto un controllo straordinario in zona via Padova e hanno fermato un italiano di 56 anni che aveva con sé un paio di cuffie e un portadocumenti risultati rubati lo scorso 15 febbraio a Julio Cesar, uno dei protagonisti del triplete nerazzurro. L'uomo, denunciato per ricettazione, è stato rintracciato grazie al sistema di localizzazione delle cuffie. (ANSA).