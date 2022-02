Scuola: centro sociale blocca strada durante corteo a Milano

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Una trentina di appartenenti al centro sociale "Lambretta" hanno bloccato una delle arterie stradali principali di Milano durante il corteo organizzato dagli studenti come protesta per i due ragazzi morti durante l'alternanza scuola-lavoro e per il ripristino della seconda prova scritta per l'esame di maturità. La manifestazione era partita al mattino in pieno centro e attorno alle 12.30 un gruppo di contestatori ha bloccato corso Buenos Aires provocando nella zona rallentamenti e problemi alla circolazione per diversi minuti. La Digos è intervenuta per spostarli in un punto diverso, consentendo così di regolarizzare il traffico. (ANSA).