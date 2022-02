Scuola: Roma, lancio di uova e oggetti contro forze ordine

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Lancio di uova e oggetti contro le forze dell'ordine al corteo degli studenti a Roma. Gli studenti hanno deviato il percorso per andare verso l'ufficio scolastico regionale e sono avanzati verso il cordone delle forze dell'ordine: a quel punto si è verificato un lancio di uova e bottiglie verso le forze dell'ordine. La manifestazione studentesca è poi terminata dopo che il corteo, partito da Piazza Vittorio, è arrivato ai via dei Fori Imperiali. Dopo qualche attimo di tensione quando il corteo ha deviato per dirigersi verso l'Ufficio scolastico regionale la protesta, organizzata dal movimento La Lupa, è proseguita tranquillamente. "Stiamo chiedendo l'abolizione immediata dell'alternanza scuola lavoro. In meno di un mese due morti, prima Lorenzo a Udine e l'altro giorno Giuseppe. Oggi più che mai l'alternanza va abolita. È vergognoso il tentativo del governo di barcamenarsi pur di non abolirla o di cambiarle nome pur di lasciarla così", dice in piazza Tommaso di Osa Roma, esponente del Movimento della Lupa. "In secondo luogo vogliamo il ritiro immediato di questa proposta di esame di maturità perché non tiene conto di questa profonda crisi psicologica e pedagogica stiamo vivendo. Questi due anni di pandemia sono stati durissimi per gli studenti - aggiunge Tommaso - In terzo luogo manifestiamo contro la repressione grave avvenuta sugli studenti nelle ultime settimane di mobilitazione", sottolinea lo studente chiedendo infine "le dimissioni immediate del ministro Bianchi". (ANSA).