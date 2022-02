++ Presunte molestie scuola, conclusa occupazione studenti ++

(ANSA) - CASTROLIBERO, 19 FEB - Si é conclusa l'occupazione da parte degli studenti dell'istituto d'istruzione superiore "Valentini-Majorana" di Castrolibero. L'iniziativa, iniziata il 3 febbraio, era stata promossa in segno di protesta contro le presunte molestie che sarebbero state commesse da un professore della scuola nei confronti di due studentesse. I ragazzi hanno trascorso la scorsa notte nell'istituto e stamattina sono andati via. Lunedì riprenderanno le lezioni. Tra i motivi che hanno indotto gli studenti a sospendere la protesta c'é la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione del bando per la nomina di un nuovo dirigente dell'istituto. (ANSA).