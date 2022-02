Biden proroga oltre 1 marzo l'emergenza pandemia

(ANSA) - WASHINGTON, 19 FEB - Joe Biden ha deciso di prorogare oltre la scadenza del primo marzo l'emergenza nazionale per la pandemia entrata in vigore due anni fa. Lo rende noto la Casa Bianca. Secondo il presidente, il Covid-19 "continua a causare un rischio significativo per la salute pubblica e la sicurezza della nazione". (ANSA).