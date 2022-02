Canada: prosegue operazione polizia, oltre 100 gli arresti

(ANSA) - OTTAWA, 18 FEB - A più di dieci ore dall'inizio dell'operazione, la polizia canadese è ancora al lavoro per sgomberare gli ultimi camionisti e altri manifestanti che hanno bloccato Ottawa per tre settimane per protestare contro le misure sanitarie. Centinaia di agenti sono stati schierati nelle strade della capitale federale, e la polizia ha annunciato di aver arrestato più di 100 persone e di aver rimosso una ventina di veicoli. Nonostante i lunghi faccia a faccia, non ci sono stati né scontri né feriti. (ANSA).