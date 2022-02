Covid: Marche, -10 ricoveri in un giorno, dieci decessi

(ANSA) - ANCONA, 19 FEB - Ricoveri legati al covid in calo nelle Marche: sono arrivati a 308, -10 su ieri: 32 in terapia intensiva (-1), 64 in semi intensiva (+1), 212 in reparti non intensivi (-10). Secondo i dati della Regione Marche sono inoltre 38 i dimessi nelle ultime 24 ore. L'occupazione dei posti letto è 12,5% nelle terapie intensive (32 posti occupati su 256 ) e 26,9% nell'area medica (276 su 1.025). Dieci i decessi legati al covid registrati nell'ultima giornata che fanno salire il totale a 3.553 dall'inizio dell'emergenza sanitaria: sono morti 4 uomini e 6 donne, di età compresa tra 63 e 102 anni, tutti con patologie pregresse. Le persone in osservazione nei pronto soccorso sono 17, gli ospiti di strutture territoriali 198. I positivi alla data di oggi sono 24.305 (ricoverati più isolamenti), le persone in quarantena 25.856, di cui 1.406 sintomatici. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 287.095. (ANSA).