Epstein: ex agente top model si impicca in cella a Parigi Jean-Luc Brunel era incriminato per diversi stupri di minorenni

19 Febbraio 2022,12:18 (ANSA-AFP) - PARIGI, 19 FEB - L'ex agente di modelle francese Jean-Luc Brunel, vicino al defunto miliardario americano Jeffrey Epstein e sospettato di avergli procurato giovanissime vittime, è stato trovato morto impiccato nella notte tra venerdì e sabato nella sua cella nel carcere de La Santé. Lo ha appreso l'Afp da fonti informate. La procura di Parigi ha confermato che l'uomo, incriminato per diversi stupri di minorenni, è stato trovato morto e ha indicato che è stata avviata un'indagine sulle cause della morte. (ANSA-AFP). © Riproduzione riservata