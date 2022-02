Feti trovati in barili: proverrebbero da una struttura universitaria

I feti ritrovati dentro a barili in un capannone di Granarolo, in provincia di Bologna, proverrebbero da una struttura universitaria, una biblioteca di anatomia, che probabilmente li conservava per motivi di studio e di ricerca. Dai primi accertamenti svolti, alcuni anni fa ci fu una ristrutturazione con sgombero dei locali ed è stato in quell'occasione che i contenitori furono trasportati nel capannone di una ditta di traslochi, dove sarebbero rimasti fino a mercoledì, quando un ragazzo si è accorto del contenuto.

Procede la squadra mobile, coordinata dalla Procura di Bologna, che ha convalidato il sequestro, ipotizzando provvisoriamente, in attesa di comprendere meglio i termini della vicenda, un reato legato all’illecito trattamento di rifiuti speciali, a carico del titolare del capannone, che potrebbe essere sentito per chiarire se fosse o meno a conoscenza del contenuto dei barili.