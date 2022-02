(ANSA) - WASHINGTON, 18 FEB - New York vuole cacciare i senzatetto dalla metropolitana, dopo l'aumento di povertà e aggressioni verificatesi durante la pandemia. "Non si potrà più fare quello che si vuole, quei giorni sono finiti: usa la tessera della metro, fai la tua corsa e arriva a destinazione, questo è quello che sta dicendo l'amministrazione", ha spiegato il neo sindaco afroamericano Eric Adams, un ex poliziotto che ha promesso di combattere la crescente criminalità e insicurezza nella Grande Mela. (ANSA).