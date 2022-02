Scholz, ingresso Ucraina in Nato non è e non sarà in agenda

(ANSA) - BERLINO, 19 FEB - L'ingresso dell'Ucraina nella Nato "non è in agenda e non lo sarà". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz intervenendo alla Conferenza di Sicurezza di Monaco. Putin dice che "c'è il rischio che questo potenzialmente accada", ha ribadito. "E su questo dobbiamo argomentare in modo aperto sui fatti", ha affermato il cancelliere. Il dislocamento dei soldati russi alle frontiere dell'Ucraina è "completamente infondato", ha aggiunto, affermando fra l'altro che "non bisogna essere naif", pour restando aperti a ogni spiraglio per un negoziato con Mosca. (ANSA).