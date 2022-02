La Cbs: "I comandanti russi hanno ricevuto l'ordine di invadere l'Ucraina". Parigi: "Putin ci ha assicurato il ritiro delle truppe dalla Bielorussia"

Gli Usa hanno informazioni di intelligence secondo cui i comandanti russi hanno ricevuto gli ordini di procedere con un’invasione dell’Ucraina, secondo quanto riferito dal corrispondente della Cbs per la sicurezza nazionale David Martin al programma «Face the Nation». I comandanti sul terreno, ha detto, starebbero facendo piani specifici su come manovrare nei loro settori di battaglia.

La Russia ha quasi il 75% delle sue forze convenzionali in posizione contro l’Ucraina: lo riferisce la Cnn, citando un dirigente Usa a conoscenza diretta delle informazioni di intelligence. Secondo tale fonte, a circa 60 km dal confine ucraino vi sarebbero 120 dei 160 gruppi tattici di battaglione (Btg) russi, pari al 75% delle principali unità da combattimento di Mosca. Mobilitati contro Kiev 35 dei 50 battaglioni per la difesa aerea, 500 tra caccia e caccia bombardieri nonchè 50 bombardieri medio-pesanti.

Il presidente russo Vladimir Putin ha assicurato oggi a quello francese Emmanuel Macron che le truppe di Mosca si ritireranno dalla Bielorussia una volta concluse le esercitazioni militari congiunte, che dovrebbero finire oggi. Lo ha detto l’Eliseo dopola telefonata tra gli stessi Macron e Putin.

La presidenza francese sottolinea tuttavia che le affermazioni di Putin dovranno «essere verificate», poichè contraddicono quelle del governo di Minsk secondo le quali le manovre dovrebbero continuare in considerazione dell’aggravarsi della situazione nel Donbass.