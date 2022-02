Minorenni rapinati a Milano, 4 arresti

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Due ragazzi di 14 e 15 anni sono stati rapinati, la scorsa notte, in zona Brera, nel centro a Milano, da un gruppo di ragazzi che poi sono fuggiti con, tra le altre cose, le scarpe di uno dei due. Quattro di essi sono però stati rintracciati e arrestati dalla Polizia di Stato poco dopo. I due ragazzi rapinati non hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. A chiedere aiuto al 112, intorno alle 2.30, è stato uno dei due minorenni, che ha riferito l'aggressione da parte di un gruppo di giovani nordafricani. Le volanti intervenute hanno rintracciato, tra via Broletto e piazza del Carmine, quattro dei presunti aggressori: si tratta, secondo quanto riferito dalla Questura, di un 18enne di origine nordafricana, e di un 19enne marocchino, entrambi incensurati, e di un 17enne tunisino e un 20enne marocchino, con precedenti. Quando gli agenti li hanno bloccati avevano ancora con loro parte della refurtiva. (ANSA).