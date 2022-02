Nuovo sgarbo a Ursula Von Der Leyen: il ministro dell'Uganda la salta e saluta solo Macron e Michel- Video

Durante un ricevimento ufficiale a Bruxelles, il ministro dell’Uganda al summit Ue-Africa ha evitato di dare la mano alla presidente della Commissione europea von der Leyen, salutando invece Michel e Macron. Macron ha quindi invitato il ministro ugandese a salutare la presidente Von der Leyen mentre Michel come fece già in una precedente situazione ad Ankara (quell'episodio poi ribattezzato il Sofagate) è rimasto pressoché impassibile.

«Solidarietà a von der Leyen. Di fronte a un gesto volutamente umiliante per la persona e per le istituzioni europee non resta che ribellarsi e alzare la voce. Le autorità nazionali e ed europee che rappresentano tutti i diritti su cui si regge l’Unione europea non devono permettere che accada ancora una volta un episodio di sessismo, altrimenti le dichiarazioni sono solo chiacchiere». Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd).

Guarda il video