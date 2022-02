In vista un summit tra Putin e Biden, "solo se non ci sarà un'invasione". E la notizia blocca la corsa del petrolio

Il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Joe Biden hanno «accettato in linea di massima» di incontrarsi a un vertice, proposto dal loro omologo francese Emmanuel Macron e che «si potrà tenere solo se la Russia non invaderà l’Ucraina": lo ha annunciato l’Eliseo. Il vertice sarebbe poi esteso a «tutte le parti in causa» e si concentrerebbe su «sicurezza e stabilità strategica in Europa», ha precisato la presidenza francese, aggiungendo che la preparazione dell’incontro Usa-Russia inizierà questo giovedì.

La notizia, giunta nella notte, del summit Biden-Putin sull'Ucraina blocca la corsa del petrolio che, fino a quel momento, saliva di oltre il 2% sfiorando i 93 dollari. Il Wti del Texas scambia ora a 91,1 dollari al barile, sullo stesso livello di venerdì, mentre il Brent arretra dello 0,2% a 93,3 dollari