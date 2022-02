Incendio in casa centro storico Fermo, morto 57enne

(ANSA) - FERMO, 21 FEB - L'incendio in casa, forse a causa di un corto circuito elettrico, poi il fumo che invade l'abitazione, uccidendo la persona che vi abitava. E' accaduto stamattina, poco dopo le 8, in un appartamento, su due piani, situato nel centro storico a Fermo in Vicolo Chiuso XI: inutili le manovre rianimatorie eseguite dai sanitari su un 57enne che è deceduto. Dopo la segnalazione dell'incendio, sono intervenuti i vigili del fuoco di Fermo i quali hanno trovato l'uomo a terra in soggiorno, privo di sensi, e lo hanno portato all'esterno. I pompieri hanno spento le fiamme, forse innescante da un corto circuito elettrico. Nel frattempo i sanitari hanno tentato, senza successo, di rianimare il 57enne che è morto probabilmente per arresto cardiaco dovuto ad asfissia. Sul posto anche la polizia. (ANSA).