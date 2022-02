Ricciardi: "Probabile la quarta dose in autunno per tutti"

ROMA, 21 FEB - La quarta dose per i fragili «è un inizio alla luce dell’esperienza israeliana, ma è probabile che in autunno sarà utile a tutti». Lo sostiene in una intervista a 'La Stampà, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Speranza, parlando della situazione della pandemia e dei vaccini. «Lo stato di emergenza può cessare - precisa -. ma con l'accortezza di mantenere i pilastri che reggono la nostra libertà attuale».

E parlando della road map annunciata da Draghi aggiunge «i dettagli sono allo studio, ma ora è possibile un allentamento delle regole, pur mantenendo in piedi le strutture per la vaccinazione, la rivaccinazione, il Green Pass e le mascherine per i luoghi chiusi». La fine dello stato di emergenza, ribadisce, «è una decisione politica, ma bisogna distinguere tra l’emergenza dal punto di vista legislativo, che consente decisioni rapide, e quella sanitaria. Certe strutture e pratiche straordinarie possono finire, non l’organizzazione per la vaccinazione di massa».

Secondo Ricciardi la pandemia cesserà quando lo farà in tutto il mondo: «Una buona notizia è il nuovo hub vaccinale in Sudafrica per produrre dosi per tutto il continente africano, in accordo con l’Europa». Sul fronte della vaccinazione per i bambini che procede a rilento aggiunge: «Molti genitori non hanno chiara la pericolosità per i figli di Omicron, temendo erroneamente di più i vaccini. Poi solo la Puglia ha organizzato la vaccinazione nelle scuole agevolando le famiglie. Questa sarebbe una mossa da fare ovunque». Infine sulla vaccinazione per gli under 5 precisa che «i primi test hanno dato buoni risultati sulla sicurezza, ma non sull'efficacia, dunque si deve ancora trovare la dose giusta per i piccoli. Questione di mesi».