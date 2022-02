6 anni senza social, madre premia il figlio con 1800 dollari

NEW YORK, 23 FEB - Quasi duemila dollari per stare lontano dai social media per sei anni. E’ la cifra che si è messo in tasca un giovane al 18/o anno di età dopo aver accettato una sorta di sfida con la madre.

Nel 2016 Lorna Goldstrand Klefsaas aveva chiesto al figlio 12 enne Sivert di astenersi dall’uso dei social media fino al compimento della maggiore età. Il giovane è riuscito a mantenere l'impegno e il giorno del suo 18/o compleanno ha incassato il premio.

Prima di mettere alla prova il figlio, la donna aveva ascoltato un programma radiofonico in cui si parlava di '16 for 16', una sfida con cui una madre dava alla figlia mille e 600 dollari al compimento del 16/o anno. Tuttavia Lorna ha deciso di essere più generosa ed ha aggiunto 200 dollari alla somma.

Il giovane ha detto che non è stato troppo difficile stare lontano dai social media per sei anni. «Direi che non c'è stata una volta in cui ho pensato di interrompere la scommessa - ha spiegato - man mano che andavo avanti era più una questione di orgoglio». Ha detto anche che la sfida è stata educativa per lui, in particolare quando vede i suoi amici mentre passano da un’app social all’altra.